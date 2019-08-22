男女起衝突 女持刀劃傷男上臂 13:502019/08/22 中時 莊旻靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣新豐鄉22日上午9點許，一名女子與前夫起口角，雙方發生爭執，女子一氣之下，發生肢體衝突，過程中，女子拿出預藏水果刀揮舞，導致男子的手臂遭劃傷，送醫無大礙。 (中時 ) #女子 #衝突 #竹縣新豐 #水果刀 #新豐鄉 也許您會感興趣 推薦閱讀 中國信託高球賽 台女將侯羽桑封后 04:092019/08/18 兩岸新聞 印屬喀什米爾衝突釀8傷 部分地區再實施管制 20:422019/08/18 國際 兩岸史話－大唐盛世女子的前衛妝容 04:102019/08/19 兩岸藝文 中信女子公開賽 刷新林口球場觀戰紀錄 04:102019/08/19 財經焦點 中市再傳女子墜樓 壓毀車頂凹陷 13:302019/08/19 社會 假護花使者對女辣手摧花遭起訴 14:222019/08/19 社會 不滿小三有小王 醋男揮刀刺死女友 19:092019/08/19 社會 「我有愛滋」 男搶落單女子200元 21:342019/08/20 社會 都是腳趾惹的禍！ 外勞男腳指襲臀 07:182019/08/21 社會 他趁傳播妹醉倒猛舔…死不認 DNA打臉 12:372019/08/22 社會 社會熱門新聞 恐怖喔 司馬中原同居已婚美魔女 想賣億元起家厝 - 社會 清秀女強暴短腿柯基？「抓姦照」笑翻上萬人 - 社會 人妻３Ｐ首戰見夫「金槍不倒」 竟用這狠招…降旗 - 社會 咖啡廳女員工操作絞肉機 手掌捲入送醫 - 社會 女大生賣雞助家計 外送慘遭性侵棄屍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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