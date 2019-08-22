24歲陳姓男子晚間在住處睡覺，但紀姓少年等一群8人在緊鄰的公園內嬉鬧，陳男睡覺被擾，怒而持西瓜刀衝進公園，揮刀砍紀姓少年，對其他少年勒脖、揮拳攻擊，少年一群四散逃逸並報警，警循線查獲。台中地院依傷害罪判處陳男徒刑10月，得易科罰金，仍可上訴。

判決書指出，陳男住處緊鄰台中市某處公園，他2018年8月晚間6時在住處睡覺，紀姓少年等18至16歲一群少年在公園內嬉鬧，陳男睡覺被打擾，怒而持西瓜刀衝進公園，揮刀砍紀左手臂、勒張姓少年頸部，再以拳頭揮擊李姓少年頭部、以刀拍擊另名李姓少年臉頰，少年等突然遭到攻擊，四處逃逸。

紀姓少年手臂受撕裂傷、張姓少年等多人挫傷。少年等向警方報案，警方循線追查，陳男父親得知後，帶兒子到派出所投案。

台中地院法官認為陳男與少年等互不相識，僅不滿他們在公園嬉鬧，就持西瓜刀攻擊，雖已與紀姓少年調解，但均未賠償受害者，依傷害罪判處徒刑10月，得易科罰金。

(中時 )