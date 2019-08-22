受到自8月12起中南部豪雨影響，菜價持續上漲。台北農產運銷公司統計，今（22）日蔬菜批發價平均每公斤40.1元，已是本月新高；傳統市場青蔥每台斤120元，莧菜2把（不到1台斤）也要50元。農委會農糧署表示，這兩天菜價高是短期現象，需要消費者共體時艱，政府尚未打算釋放滾動式倉儲蔬菜。

根據北農統計，今日蔬菜到貨量1230公噸，平均每公斤40.1元較昨日37.64元上漲6.5％；因進貨量較昨日減少，但承銷需求增加，各菜種行情漲多跌少。

今日主要蔬菜品項對比昨日每公斤平均價格，高麗菜昨日18.3元，今日19.2元，漲幅4.9％；地瓜葉昨43.2元，今47.9元，漲幅11.0％；莧菜昨35.6元，今40.9元，漲幅14.8％；青江菜昨42.3元，今49.5元，漲幅17.0％；空心菜昨52.3元，今57.5元，漲幅9.9％；小白菜昨33.7元，今45.3元，漲幅更高達34.4％。

每天都會逛傳統市場的鄭太太表示，今天菜價上漲特別有感，之前莧菜3把50元，今天2把不到1斤就要50元，之前買一斤40元的高麗菜，今天也要50元，周末颱風將至，擔心菜價恐怕還會更高。

農糧署長胡忠一表示，這兩天菜價較高是短期現象，主要是豪雨影響高屏及雲嘉彰等蔬菜產區所致，但葉菜約兩三周即可復耕，花果類可能要較久，北部桃園及花東蔬菜產區受災較少，希望這些生產地區能調節補足國內消費所需。

胡忠一指出，近來外傳政府縱容蔬菜進口要將菜價壓低，但實際上政府尚未要釋放滾動式倉儲蔬菜，除非是因生產不足，菜價持續一周以上都非常高昂，才會釋放；現在價格雖高，但農民可賣的數量不多，收入並未因此增加，呼籲消費者共體時艱，支持辛苦農民，希望兩三周後國內應有供應量能補上來。

胡忠一並表示，今日台北果菜批發市場高麗菜到貨300多噸，平均每公斤19元多，便比過去一兩個月維持30幾元水準低了很多，不是每種蔬菜價格都高；但對於周末「白鹿」颱風將襲台，他也說，菜價難免受預期心理影響再拉高，這是人性，農委會會盡速協助農民復耕。

(中時 )