大陸中止陸客自由行來台效應展現!台北市上午在行政院會中向蘇揆討救兵，副市長鄧家基要求研議開放中東等高消費國納入免簽、並將擴大秋冬旅遊補助及於國際旅客，蘇揆則指示相關機關後續與台北市溝通研議，

行政院發言人Kolas Yotaka轉述，鄧家基提出兩項請求，一是在中國觀光客自由行減少對台北市產生衝擊，詢問是否可以擴大免簽國家，擴及東協及中東海灣國家，尤其是中東的卡達及阿拉伯聯合大公國有高消費能力的旅客，是否可以免簽證吸引觀光客來台。另外，台北市也主張，觀光局提出擴大秋冬旅遊補助，是否能擴大到國際旅客。

蘇揆也說，交通部在今年8月1日的院會提出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」報告時，已清楚說明，從整個觀光市場來看，過去陸客占來台觀光客比率曾達40％，過度依賴單一客源的觀光結構有其風險，因此，這3年多來，政府致力輔導觀光產業轉型、擴大國內旅遊市場、開拓多元國際市場，儘管中國從2016年6月後，已經幾度就來台人數進行政策調控，但整體國際觀光客反而持續增加。近3年，中國以外的國際旅客已增加到837萬人次，足足增加120萬人次。所以，我們要勇敢迎向全世界、積極向各國招手的觀光政策，不要過度依賴或懼怕陸客的市場客源波動，就可以讓來台旅客穩健的逐年成長。

針對台北市政府就交通部「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」方案，建議將原有經費部分移作國際旅客補助使用，及有關建議擴大免簽國家一節，蘇揆則說，因事涉國家安全與觀光整體發展，請外交部會同交通部及國安有關機關審慎評估，積極處理，以有效控管風險，爭取國家最大利益。

此外，鄧家基也要求，房屋標準價格是否配合現行土地公告地價2年評定1次之期程，由3年修正為每 2 年重行評定 1 次。蘇揆回應說，財政部前於 2017年 4 月徵詢各縣市政府意見，多數地方政府並不贊成，所以未予修正。這次台北市建議短期先修正房屋稅條例，將房屋標準價格修正為每2年重行評定1次，長期目標將房屋稅、地價稅合併課徵不動產持有稅，請財政部洽妥各地方政府意見，尋求共識，審慎研議。

(中時 )