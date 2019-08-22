行政院會今天拍板數位身分證規劃案，預定明年10月砸48億元換發，卡片名稱定為「中華民國國民身分證REPUBLIC OF CHINA （TAIWAN） IDENTITY CARD」，主卡以晶片身分證為主，民眾可自由選擇是否結合自然人憑證，但原本考慮結合駕照、健保卡等功能，因資安仍有疑慮，暫不結合。

內政部次長陳宗彥表示，下一階段會持續朝結合駕照、健保卡和綁手機的方向研議，盼可以終結雙證件時代。同時，預訂2023年3月完成全台2,359萬人換證。

內政部規劃，新式數位身分證具備虛實世界身分識別、一卡多功、數位簽章、保護隱私、資訊自主、智慧政府基礎建設、提升防偽雙重保障，以及帶動創新應用及產業發展等八大功能，資安控管也有第三方獨立驗證及確認。

保護隱私，新式數位身分證正面欄位資訊僅有姓名、身分證字號、出生日期、相片四項資訊，背面欄位則僅有婚姻狀態，其餘資訊包含配偶姓名、父母姓名、地址、役別等等皆鎖在晶片當中。

至於晶片當中資料分為五大區，包含初步戶籍地址的戶籍地區；輸入身分證後六碼可讀取姓名、統一編號、出生日期、戶籍地址、役別的公開區；加密區則是需自訂密碼6至8碼，輸入後可讀取配偶姓名、父母姓名、出生地、性別、相片；自然人憑證區則是要自訂憑證密碼6至8碼，可申請停用或復用；最後則有國際民航組織 (ICAO)機讀旅行證件區，方便國內通關使用。

不過新式數位身分證設計樣式還未出爐，預計參考「身分證再設計」得獎作品設計元素，並配合製卡設備之防偽技術進行微調，排定在明年4到5月份對外公布正式樣張，9月完成建置製卡中心及製發系統，10月起進行全面換發作業。

(工商 )