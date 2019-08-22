新北市長侯友宜今（22）日上午出席消防局「效率、便利、貼心，E-1-9服務再升級」記者會，對於國民黨總統參選人韓國瑜提出在「人民同意、安全無憂」兩個前提下，一定重啟核四的說法，繼昨天稱核四重啟是假議題之後，今天重申，「沒有核安，就沒有核電。」沒有能力處理核廢料及沒有人民支持，前面所有的議題都沒有辦法兌現，那都是一個假議題。

侯友宜說，安全沒有妥協的空間，他今天再問一次消防局的黃德清局長，今天核子事故在沒有來之前，你們有能力防嗎？來的時候有沒有能力救？你行嗎？非常困難，但是再困難我們要更加精進的把它做好，不是因為困難，我們就退卻、就妥協。

侯友宜表示，今天面對新北市3個核電廠，國家經濟要往前走最大的力量，就是能源，中央能源政策要非常的、非常的清楚，對我們的能源政策要不斷的去盤點，他不反對核電，最憂慮的是缺電，缺電了，什麼都沒有了，國家也沒有了，今天我們面對在新北市的核4，我們大家非常清楚，檢視過去民進黨時代，把一個核4停工了、又復建了，接續國民黨接手，又把它封存了，浪費了民脂民膏，沒有拿出一個永續環境的對策，讓他非常的痛心。

侯友宜強調，現在面對一個實際的狀況，核四在新北市，在我們的現實裡面，燃料棒已經有一半已經回去了，這是事實，我們面對的還有核廢料，你有能力處理嗎？可以有能力處理嗎？他不反對核電，但是一定要在安全無虞底下，又有能力處理核廢料，我們才有資格來用核電，沒有核安沒有核電，沒有能力處理核廢料，你怎麼樣讓環境永續生存呢？

侯友宜質疑，中央的能源政策到底要核電、再生能源、地熱，你的全台灣的能源地圖在哪裡？講清楚，扛起責任，這才是我們要的。

侯友宜重申 「沒有核安就沒有核電」

(中時 )