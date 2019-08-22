雙面特務The Operative

導演：【烽火無間】尤瓦阿德勒 Yuval Adler

演員：【國家寶藏】黛安克魯格 Diane Kruger

【黑豹】馬丁費里曼Martin Freeman

【不存在的房間】凱斯安凡Cas Anvar

上映日期：2019年8月30日 (五)

發行公司：威視電影

電影類型：懸疑、劇情

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威視電影【雙面特務】正式預告 (08.30 機密真相)

劇情簡介

「在這裡，說謊是人們的第二天性。」

故事發生在21世紀初，國際情勢爾虞我詐，戰爭隨時一觸即發。瑞秋（黛安克魯格 飾）因為優異的天分及語言能力，被以色列特務組織相中，送往伊朗進行臥底，佯裝成無害的英文老師，接近神秘的目標法哈德（凱斯安凡 飾），以了解更多核武計畫的內容。然而，就在任務即將宣告終結的關鍵時刻，瑞秋卻離奇失蹤了，除了一通打給搭檔湯瑪士（馬丁費里曼 飾）的神秘電話，什麼也沒留下。湯瑪士必須想盡辦法找出瑞秋的下落，還要設法保護組織、甚至國家的安全不受到牽連…《雙面特務》將於2019年8月30日上映。

◎活動辦法：

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2.贈票獎項：首三日電影交換券

◎ 得獎公佈：2019/08/28下午2點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

3.領票時間：8月28日下午2點起至8月30日下午5點，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)