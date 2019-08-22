颱風過境產生的廢樹枝，是居家景觀設計及園藝造景的好幫手，為推廣廢樹枝再利用，台中市文山綠資材中心此次準備500公噸木屑及1,000公噸未破碎樹枝，開放民眾及機關團體免費領取，除可鋪設於公園空地及樹穴，抑制雜草生長，也可作為園藝填土或土壤改良使用，歡迎踴躍索取。

環保局表示，為避免災害發生，市府每年颱風季節前，皆會派員定期修剪樹枝、整理市容，但颱風過境，市區行道樹及公園樹木難免發生傾倒或斷枝現象，所產生的廢樹枝數量龐大。

環保局為加速去化再利用，於106年6月成立「廢木料銀行」，開放民眾免費領取木屑及未破碎樹枝等木料，目前全市共有五處廢木料領用地點，其中又以文山綠資材中心破碎後粒徑約5公分以下的木屑品質最好，受到許多園藝人士喜愛。

文山綠資材中心為提倡廢樹枝再利用，特別準備500公噸粒徑5公分以下木屑，以及1,000公噸未破碎樹枝，開放民眾、學校機關及公司團體免費領取；一般民眾每戶每月最多可免費領用30公噸，環保局清潔隊並可提供載運服務，每月以2車次為限(不含和平區)。

環保局指出，學校機關領用數量不限，歡迎自備貨車至文山綠資材中心領用，環保局清潔隊將視人力機具餘裕，協助載運事宜(不含和平區)；團體及公司企業每月領用上限則為60公噸，需自行前往領用，環保局暫不提供載運服務。

環保局強調，廢木料領用地點及存放數量已公告於「廢木料銀行」網站(https：／／is.gd／ClKWLb )，民眾可線上申請，或至官網下載填寫申請表，並於上班時間傳真至環保局(傳真電話：04-2229-4090)，相關資訊可電洽環保局04-2227-6011 ＃66413 陳先生或魏先生，數量有限，歡迎踴躍索取。

(中時 )