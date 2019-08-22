花蓮太魯閣族第一起狩獵自主管理機制將於木瓜溪流域率先展開！以銅門部落會議為主體，橫跨文蘭、重光、米亞丸、榕樹等部落族人成立之獵人組織 – 「銅門守護生活領域獵人團」（Kmlawa dxgal kndsan qmpringan maduk，以下簡稱銅門獵人團），今年八月起通過非營利自用年度申請，將發放為期一年的獵人證。

銅門部落成花蓮太魯閣族第一起狩獵自主管理機制(圖/銅門部落自治會提供)

獵人團宣示，未來除了秉持Gaya規範精神傳承獵人文化，永續治理自然資源。一直以來備受爭議獵捕動物、砍罰山林等屬於原民傳統的部分也將和政府、學術單位合作，包括動物族群監測，共同建立山林巡護體系，希望銅門成為太魯閣族先行案例，實現土地與資源自治之歷史正義。

長期與銅門族人共同努力的東華大學自然資源與環境學系戴興盛教授認為，銅門能夠順利推動此活動的主因是因銅門展現了高度的團結自主精神。同時也必須感謝林務局花蓮林區管理處、花蓮縣政府和原民會一路以來的開放態度和行動支持，因為他們的努力化解族人過去對政府的不信任感，從而願意加入獵人團的運作。

戴興盛說明，接下來幾年木瓜溪流域也將在屏東科技大學裴家騏教授團隊的協助下，以在地獵人為主體，建置自動紅外線動物族群監測和獵獲物回報系統，讓科學技術與原住民族在地生態知識互補，矯正彼此過去知識權力不對等的狀況。

(中時電子報)