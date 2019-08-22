台南郵局郵政商城賣文旦助公益，客戶每訂購1箱文旦即捐贈10元送愛到蘆葦啟智中心等團體。此外文旦包裹專案優惠啟動，即日起至12月31日止。（劉秀芬攝）

為服務台南區柚農，台南郵局於8月26日至9月9日間，於麻豆區新生北路「麻豆農會超市」對面成立上收中心，提供現場收寄文旦包裹、上門收件等服務。今年郵政商城麻豆文旦禮盒22日起開賣，每箱650元，每賣出1箱即捐贈10元予蘆葦啟智中心等公益團體。

台南郵局22日上午於11時於上收中心舉辦「郵愛你我 溫暖童心」捐贈儀式，台南市政府市長黃偉哲、農業局副局長李建裕、麻豆區區長孔慶瑤、下營區區長姜家彬、麻豆農會理事長呂登和、總幹事孫慈敏、下營農會理事長陳錄星、總幹事黃冠霖及中華郵政總公司電子商務室主任林青豊等人皆蒞臨參加。

台南郵局黃局長良江表示，文旦是中秋節應景水果，基於關懷在地農產之情，特整合郵局網路行銷、訂單處理及運輸配送等服務項目，提供農民最適切之銷售協助，最優惠的寄送價格。

今年文旦包裹專案優惠活動期間從8月15日起至12月31日止，包裹內容限文旦、紅文旦、紅柚、白柚，零星交寄不逾5公斤運費70元，5至7公斤運費80元，7至10公斤運費90元。

單點多件寄送亦有優惠，不逾6公斤（10台斤）2至50件運費每件60元，51件以上每件55元。不逾9公斤（15台斤）2至50件運費每件75元，51件以上每件70元，9月9日前還提供到府收件服務。

本次郵政商城麻豆文旦禮盒再度向麻豆小農文洲伯採購，品質有口碑，原價每箱1000元，優惠價每箱650元，即日起可上網訂購，配送期間108年8月26日至10月5日止，數量有限，請儘速訂購。

台南郵局郵政商城賣文旦助公益，客戶每訂購1箱文旦即捐贈10元送愛到蘆葦啟智中心等團體。此外文旦包裹專案優惠啟動，即日起至12月31日止。（劉秀芬攝）

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