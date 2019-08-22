內壢高中鄭可焆用寫書來來培養專注力。（甘嘉雯攝）

大有國中許筑甯、高定宇及大業國小黃智捷示範收心健康樂活操，他們同時也是自由品勢的選手。（甘嘉雯攝）

開學收心 健康樂活操動一動

暑假即將結束，30日學生就要開學上課了，市府教育局提醒，巧妙運用「開學收心操」，讓家長與孩子合力完成，就能幫助孩子做好整裝待發的心理準備，包括從飲食、檢查作業、培養專注力如寫書法等。

教育局長高安邦表示，孩子經歷2個月暑假需要作息調整，可能又要回復到「小寶趕快起床」，趁開學前最後一個星期，還有時間可以動一動，而桃園市大力推動智慧教育、社會教育，有很多免費線上學習，也鼓勵孩子們多多使用數位學習、自主來學習。

大有國中許筑甯、高定宇及大業國小黃智捷示範收心健康樂活操，他們是自由品勢的選手，跳起樂活操格外有節奏，而教育局也將會把他們的示範影片，上傳讓同學可以點閱學習。

內壢高中鄭可焆則是用寫書來來培養專注力，她透過臨摹字帖撰寫書法能，靜心與培養專注力，她說，暑假參加許多動態的夏令營，寫書法能夠讓她靜下心來，對下周開學也能有幫助。

線上自主學習的桃園國小何雨溱，在開學前可以透過許多科技化的線上學習系統如因材網、均一教育平台、酷課雲、數學島等免費線上資源進行學習，包括學科的進度預習，自我的興趣學習。

而桃園國小三年級何品涵、光明國小三年級洪憶忻、李晨皙則是每天固定閱讀，慢慢找回開學上課的節奏與學習，並能依照低、中、高年級規畫不同的書目進行閱讀，找到上學的樂趣並能樂於學習。

(中時 )