台灣自來水公司配合台中市政府進行「北屯路1350公釐預力混凝土管送水幹管檢修維護作業」，台中市南區、西區、東區、中區、北區、北屯區、西屯區、南屯區等8區全區或部分區里約10萬戶，自8月20日上午10時起停水46小時。市府經濟發展局表示，在市府與自來水公司通力合作下，原訂8月22日上午8時復水，提前至8月21日下午5時，提前15個小時復水，感謝水公司與市府一起盡全力降低民眾不便。

經發局指出，北屯路1350公釐預力混凝土管送水幹管，經自來水公司監測，發現有裂縫存在，為避免裂縫持續擴大，爆管風險持續升高，因此儘速進行維修，完成後可保障道路安全，並避免無預警大規模停水。而這次停水影響範圍甚廣，市府要求自來水公司做好停水資訊宣導及供水規劃，務必協助市民解決停水期間供水問題，工程進行期間留意施工安全及交通維護事宜。

經發局表示，自來水公司提報停水計畫後，該局即與自來水公司建置專案即時協調通報群組，並協調消防局調度消防水車，在不影響救災勤務下的納入送水調度作業。停水期間消防局支援台鐵台中站及旅宿業者送水作業，與自來水公司的供水作業互相配合，將停水影響降至最低。

經發局長高禩翔為掌握復水進度，在8月20日開始停水當日下午，前往北屯區北屯路工區視察1350公釐預力混凝土管送水幹管檢修維護工程進度，並聽取自來水公司報告停水情形及工程進度。在工程順利進行下，8月21日上午如預定進度開始恢復供水，中午即接獲各區復水訊息，至同日下午5時已全面恢復正常供水。

(中時 )