新北市議員張錦豪今（22日）上午邀集相關單位前往會勘，要求1周內限期改善。（葉書宏翻攝）

新北市汐止火車站周圍移植前路樹。（葉書宏翻攝）

新北市汐止火車站周圍移植後路樹。（葉書宏翻攝）

新北市汐止火車站去年去年開始改善無障礙空間，將站體旁路燈及行道樹移置他處，但施工後行道樹直接被斷頭，路燈基座也未移除好電線裸露，明顯未做好相關防護，新北市議員張錦豪今（22日）上午邀集相關單位前往會勘，要求1周內限期改善。

張錦豪指出，汐止火車站是汐止最重要的門面，但長期以來民眾常在網路社團抱怨環境衛生等問題，再加上南側的手扶梯故障塌陷多年未能修繕，感覺像三不管地帶，站務人員卻只有將出入口用繩索稍微封住，非常不雅觀。

另外，沿著車站體旁的路樹遭砍斷的樹根，路燈基座也未移除好電線裸露，僅用封鎖線稍加隔離，對於行人而言非常危險。

張錦豪表示，民眾環保意識高漲，樹木資源非常珍貴，不能為了一時方便就隨意砍伐，相當目無法紀，正常程序應該擬定完善的移植計畫，按照計畫在適當季節移植到適當的地點，才是保護樹木安。

張錦豪說，針對台鐵貿然將樹木砍頭行為予以強烈的譴責；故障手扶梯部分，也將請台鐵立即改善，保障市民朋友安全。

新北市議員張錦豪今（22日）上午邀集相關單位前往會勘，要求1周內限期改善。（葉書宏翻攝）

新北市政府景觀處則指出，該處樹木屬新北市樹保條例第三條規定所稱之樹木，經查台鐵未提送移樹計畫，且未經核准擅自砍伐，違反條例第12條規定，將依第16條規定裁罰3000至5萬罰鍰。

會勘結論，有關電扶梯問題，因機坑嚴重積水，電扶梯設備已嚴重損壞，台鐵依「各機關財務報廢分級核定金額表」之規定，正進行報廢作業中，待主管機關核定及審計機關審核同意後，將報廢進行拆除。

新北市汐止火車站周圍移植後路樹。（葉書宏翻攝）

(中時 )