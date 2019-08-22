明年的宜蘭立委選戰，與其說是「藍綠」之爭，不如說「人選」才是關鍵，除了確定代表國民黨參選的前縣長呂國華、代表民進黨尋求連任的現任立委陳歐珀，以及可能改以無黨籍身份參選的國民黨籍縣議員黃定和，另一位備受關注的就是政務委員、前宜蘭代理縣長吳澤成的動向。

在吳澤成日前傳出慎重考慮以無黨籍身份投入這場立委選戰後，立即在宜蘭各界引發政治效應，但據其身邊的人透露，吳至今仍在慎重思考階段，原因是吳的出發點是想以自身豐富的行政經歷及人脈，盡快協助完成宜蘭縣的幾項重大建設，卻又擔心讓人誤以為他是為了要「搶立委位置」，因此他希望是在接收到地方上「強烈期盼」的情形下才會宣布參選。

實際上，地方的「強烈期盼」越來越大聲，除了國民黨籍的蘇澳鎮里長聯誼會總幹事林金源等多位里長立即發聲表示將大力支持並幫忙催票，宜蘭縣議會前副議長林棋山等幾位縣議員也紛紛表示將會全力相挺，另外部分教育界人士、夜市商圈等，也都在醞釀要力拱吳澤成出馬參選。

宜蘭縣東門夜市商圈發展協會理事長王紳佑表示，只要吳澤成參選他一定支持到底，理由很簡單，就是要「支持會做事的人」，尤其宜蘭縣只有一席立委，對宜蘭縣整體發展的重要性不必多言，吳澤成的能力及做事態度，讓宜蘭人放心。

「讓真正會做事、想做事、肯做事的好人出頭」、「選一個乎咱宜蘭人放心的立委」，據了解，一旦吳澤成確定投入立委選戰，這兩句話將會是吳的競選主軸，尤其以吳在擔任宜蘭縣副縣長、代理縣長，到現在身兼工程會主委、政務委員的做事表現，確實相當能引起宜蘭人的共鳴。

根據未來事件交易所幾天前的一份民調結果，呂國華當選的看好度高過於陳歐珀，這對於與蔡英文、蘇貞昌交好的吳澤成而言，也更強化了他出馬參選的正當性。

此外，宜蘭明年的總統、立委選戰局勢相當詭譎，在藍、綠參選人各有爭議或派系立場下，極可能會出現總統、立委選舉「分裂投票」的情形，也因此這場立委選戰「人選問題」更為重要，吳澤成一旦正式宣佈參選，恐將成為最被看好的參選人。

(中時 )