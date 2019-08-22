新北市警察之友會永和辦事處捐贈警用裝備防曬袖套150套及反光背心136件，照護同仁健康及執勤安全。（葉書宏翻攝）

新北市警察之友會永和辦事處捐贈警用裝備防曬袖套150套及反光背心136件，照護同仁健康及執勤安全。（葉書宏翻攝）

新北市警察之友會永和辦事處捐贈警用裝備防曬袖套150套及反光背心136件，照護同仁健康及執勤安全。（葉書宏翻攝）

新北市警察之友會永和辦事處主任黃志彰體恤永和警分局同仁平日不分晝夜、炎炎夏日下也需執勤以保護永和市民生命財產安全相當辛勞，特別捐贈警用裝備防曬袖套150套及反光背心136件，照護同仁健康及執勤安全。

永和警分局長謝宗宏表示，永和分局特別感謝新北市警察之友會永和辦事處團隊在黃主任志彰的帶領下真正做到照顧永和分局員警執勤健康，尤其袖套及反光背心屬於消耗品，同仁通常穿著執勤後容易損壞，公家因經費因素往往採購不及，永和警友會此次捐贈袖套及反光背心可謂及時雨，對同仁執勤助益甚大。

永和辦事處黃主任志彰則指出，為表彰永和員警平日對治安的辛勞付出，永和警友會願意全力做永和警分局執勤的後盾，並偕同警友會辦事處副主任、立委林德福、市議員陳鴻源、連斐璠、羅文崇、副主任許承煬、副主任黃信傑等人赴永和分局致贈袖套及反光背心，表彰對員警的肯定與付出。

(中時 )