太空人強投韋藍德（Justin Verlander）對上前東家老虎，完投9局飆出11K僅被敲出2支安打，不過可惜這2安都是陽春炮，終場太空人以2比1敗給老虎，韋藍德悲情吞下完投敗，賽後他自責表現不好，不過此戰三振功力依舊了得，連續7場比賽飆出10K以上，成為大聯盟史上第5位達成此項紀錄的投手。

「前虎王」韋藍德對上老東家，一開場就豪不留情連續解決14名打者，第5局老虎羅德里奎茲（Ronny Rodriguez）敲出陽春炮獲得全場首分，下半局太空人奇瑞諾斯（Robinson Chirinos）同樣回敬一發將比數追平。

兩隊僵持到第9局，韋藍德才被希克斯（John Hicks）的超前陽春炮突破僵局，太空人雖敲出6支安打不過無法串連攻勢，最終由老虎以2比1帶走勝利。韋藍德完投9局飆出11次三振，僅被敲2安吞下敗投，值得一提的是韋藍德連續7場比賽都繳出10K以上，是史上第5人，不過今年被敲出33支全壘打是全大聯盟第2多的投手。

此戰韋藍德9局僅用99球、2小時12分鐘就結束，不過他顯然對自己不滿意，「這結果令人難以吞下，我想贏、想要球隊贏球，不過在9局上一顆失投球所以輸了，我不會怪任何人除了我自己，第9局我原本可以做得更好。」韋藍德認為隊友們已經非常盡力在搶分了，無可挑剔。

賽後太空人總教練辛屈（A.J. Hinch）也不想多說什麼，「這沒什麼好說的，我們都看到了，這場比賽怪的很特別，韋藍德盡全力了，但就是發生這樣的事，真的很糟糕。」

(中時電子報)