「信仰373」（Bavar 373）長程飛彈防禦系統

就在伊朗與美國緊張升高之際，德黑蘭周四秀出自製「信仰373」（Bavar 373）長程飛彈防禦系統。

據路透22日報導，伊朗國營電視播出的畫面顯示，總統羅哈尼（Hassan Rouhani）出席了「信仰373」的揭幕儀式。據當地媒體說，它能和俄羅斯的S-300防空系統相匹敵。而長程防空系統揭幕當天，正是伊朗國防工業日（National Defence Industry Day）。儘管伊朗面臨國際制裁與禁運，不得進口武器，但仍開發了許多自製武器。

據俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）22日報導，「信仰373」的最大射程可達200公里，能發射各式飛彈，升限為27公里。而伊朗國防部稍早宣佈，已準備將「信仰373」交付武裝部隊。

伊朗原本要進口俄羅斯的「轟鳴」（Grumble）S-300防空飛彈系統，但由於2010年時受國際制裁而停擺，也因此促使德黑蘭研發自製系統。該系統具備伊朗研發的首個垂直型發射器，據稱能裝載「賽義德3型」（Sayyad-3）長程飛彈。

(中時電子報)