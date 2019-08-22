奧迪汽車第一台量產的全電動車SUV「Audi E-tron」。（陳世宗翻攝）

福斯集團(Volkswagen Group)正積極發展電動車，昨日台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁Matthias Schepers率團拜會台中市政府，副市長令狐榮達代表市長盧秀燕熱情接待，雙方針對電動車及智慧城市等議題進行討論，並試駕奧迪汽車第一台量產的全電動車SUV「Audi E-tron」，盼合作建置電動車環境，共同打造台中低碳城市。

令狐榮達表示，市府正積極建置完善的電動車使用環境，除全國首創電動車停車免費，民眾換購電動車，更可享免牌照稅、燃料稅等優惠；另外，截至目前，全市電動汽車充電站共有405站，全國第一多；電動機車充電站共有480站，預計111年，汽、機車充電站將再增加370站。

台中市為電動車相關產業群聚城市，在大肚山黃金縱谷60公里中，有許多電動車材料技術及關鍵零組件廠商，以及國內完整的資通訊產業基礎等獨特優勢，是切入電動自行車及電動車相關產業的絕佳利基。

低碳城市推動辦公室副主任黃晴曉指出，「臺中市發展低碳城市自治條例」設有低碳交通專章，盼藉低碳運具打造「交通任意門」(i-Doors)，串聯市區各角落；同時也鼓勵市區公共運輸業者購置電動車，截至目前已有25條電動公車路線、160輛電動公車。

市府也積極推動智慧交通，與電信公司合作建置「Parking GO」智慧戶外停車資訊系統，並已埋設5,894個地磁感應設備，讓民眾透過網路，輕鬆找到路邊停車位，節省時間。

台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁Matthias Schepers提到，去年9月來到台灣將近一年，認為台中是一座注重環保及城市設計的都市，並肯定台中廣泛設置充電站，同時也建議公寓大廈研議設置充電站，讓電動車使用更加方便。

低碳辦指出，環保局已推動「108年度臺中市電動汽車充電站設置補助計畫」，將補助汽車充電站每站5萬元、機車充電站每站1萬元，透過「內政部建築技術規則」第62條修正，要求大樓預留電動車充電設備，鼓勵住戶購買電動車。

令狐榮達表示，很高興看到福斯集團重視氣候變遷及節能減碳，積極推動電動車，未來包括充電站設置、維修便利性、價格合理等因素，都需公私協力合作，降低消費者疑慮，歡迎更多企業建置低碳交通環境，一同打造宜居永續城市。

(中時 )