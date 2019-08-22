連鎖中醫詐保 中醫師獲判無罪 13:542019/08/22 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 劉恩劭醫師（右）獲判無罪。（王揚傑翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2016年新北市知名連鎖中醫診所爆發詐領健保費的案件，包括負責人，醫師及診所員工在內，一共173人遭約談，事後主要負責人李姓男子，被依詐欺罪判刑，其中診所內2名看診醫師、4名護士及親友，法官認為並不知情，判處無罪，最高法院駁回檢察官上訴，當初負責的醫師劉恩劭及黃月順獲判無罪定讞。 (中時 ) #醫師 #診所 #負責人 #中醫 #親友 也許您會感興趣 推薦閱讀 醫美糾紛爆名醫有小三 女病患被判拘役45天 07:412019/08/18 社會 醫聯網AI醫師 生病不怕看錯科 04:092019/08/18 產業特刊 「看病沒錢算我的！」 門諾仁醫薄柔纜於美逝世 12:032019/08/18 生活 花蓮「石」在驚人 台九線落石砸車 23:112019/08/18 社會 中醫大和清大AI診斷帕金森準確率達8成 13:172019/08/19 生活 狗掉山溝還斷糧 大坑土石流重創莊媽媽狗園 11:242019/08/21 社會 暴雨加地震 花壇工廠擋土牆倒塌 11:562019/08/21 生活 開學症候群學童焦慮頭痛求助醫師多與孩子聊 18:452019/08/21 生活 豪雨加地震 皮革廠如站懸崖邊 04:102019/08/22 地方新聞 3歲童溺斃民宿餐廳 園長及負責人起訴 13:482019/08/22 社會 社會熱門新聞 恐怖喔 司馬中原同居已婚美魔女 想賣億元起家厝 - 社會 清秀女強暴短腿柯基？「抓姦照」笑翻上萬人 - 社會 人妻３Ｐ首戰見夫「金槍不倒」 竟用這狠招…降旗 - 社會 咖啡廳女員工操作絞肉機 手掌捲入送醫 - 社會 女大生賣雞助家計 外送慘遭性侵棄屍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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