2016年新北市知名連鎖中醫診所爆發詐領健保費的案件，包括負責人，醫師及診所員工在內，一共173人遭約談，事後主要負責人李姓男子，被依詐欺罪判刑，其中診所內2名看診醫師、4名護士及親友，法官認為並不知情，判處無罪，最高法院駁回檢察官上訴，當初負責的醫師劉恩劭及黃月順獲判無罪定讞。

(中時 )