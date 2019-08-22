民眾喝瓶裝水總會擔心其中可能潛藏塑膠微粒，對人體有害，世界衛生組織（WHO）最新報告顛覆大眾想像，發現自然河川、飲用水當中確實有塑膠微粒，但是它們即便進入人體也沒有被吸收，對人體危害相當小，不過WHO也承認目前蒐集到的資料相當有限，研究中使用的實驗方法也相當薄弱。

英國廣播公司（BBC）報導，WHO今（22）日首度發布有關飲用水中塑膠微粒對人體影響的報告，指出包括河川、湖泊、飲用水、甚至瓶裝水中都被發現存在塑膠微粒，令人意外的是，報告說目前看來這些水中塑膠微粒對人體並不構成威脅，或是僅有「非常小的健康風險」。

報告指出，研究證據顯示，這些塑膠微粒不論大小，進入人體後「完全沒有被吸收」的跡象。WHO公共衛生部門官員高登（Bruce Gordon）說，對消費者來說，研究成果可以令他們安心。

不過WHO也承認這份研究蒐集的資訊相當「有限」，包括當中個別研究所使用的研究方法都未統一，例如不同的研究者使用不同的過濾器來量測當中的塑膠粒子，所檢測的檢體也來自不同水源。「某一種水源檢體1升內就檢測出1000個塑膠微粒，另一種檢體卻只測到1個，這可能只是因為所使用的過濾器大小不同所致」，高登承認，這項研究所使用的研究方法「非常薄弱」，未來還需要更多研究加以佐證。

WHO最近幾年才開始針對飲用水中的塑膠汙染展開調查。

(中時電子報)