新北市永和警分局新生派出所，長期將轄區失智老人建立資料庫，日前果然發揮功效，讓巡邏員警迅速查出失智迷途的林姓婦人身分，順利連絡上林婦的兒子，讓她免於流落街頭。

永和分局新生所18日10時許接獲民眾報案永和區保安路上有一名老婦人站在路邊左右瞻望，似乎迷路，警員籃盟淵、林達佑到場後詢問該名婦人住址，但婦人僅不斷反覆說她散步完要回家，雖然老婦人身上有身分證，但證上的住址已因都市更新拆除重建。

正當員警二人想方設法要確認老婦人住處時，其中一名員警覺得婦人越看越眼熟，於是請派出所同仁查詢平日協助失智老人時所建立的檔案資料，比對後確認為住在新生路上的92歲林姓婦人，因該址離婦人迷路處不遠，於是員警牽著婦人的手送其返家。

林姓婦人兒子向警方表示舊家鄰近公園，婦人常至公園散步，都更後舊家拆除不久，母親開始失智情形，所以每次散步完都會往舊家的方向走而找不到新家的路，非常感謝警方能協助母親返家。

(中時 )