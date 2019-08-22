淡海輕軌仿香港叮叮車入老街 全台第一輕軌汽機車共用路權 14:182019/08/22 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 淡水綠山線日前已通車，新北市政府捷運工程局昨21日晚間舉辦首場淡水輕軌藍海線段的地方說明會，指淡水藍海線第二期通車後，遊客可由北捷淡水站轉乘輕軌至淡水漁人碼頭，中間老街段將仿香港叮叮車形式，中正路、中山路將採列車與道路車輛採共用行駛路徑的C路權，軌道將嵌入地面並與地面切齊，列車上端也不會架設架空電線，避免破壞老街與淡水河風貌。 (中時 ) #輕軌 #淡水 #老街 #路權 #汽機車 也許您會感興趣 推薦閱讀 【死亡之網】賺錢不顧下一代 流刺網船：頂多我兒子不吃魚 07:082019/08/19 社會 淡海輕軌前賞花趣！幾米小貓賣萌、天使花盛開好繽紛 10:322019/08/20 旅遊 王惠美率縣府團隊訪英 汲取愛丁堡輕軌系統經驗 12:392019/08/20 生活 老街的華麗轉身 廣西古村獲新生 04:092019/08/21 焦點新聞 環狀線年底通車 一環二線2022實現 11:512019/08/21 生活 淡水大屯溪魚群集體翻肚 水利局急查原因 13:432019/08/21 社會 新北環狀線一期 年底將通車 04:102019/08/22 地方新聞 淡水大屯溪溪哥仔魚群 暴斃 04:102019/08/22 地方新聞 賓士車卡天元宮台階 網笑：玩命關頭取景？ 09:002019/08/22 社會 生活熱門新聞 白鹿侵台機率高 氣象局曝登陸點 - 生活 白鹿颱風周末衝擊陸地 豪雨炸2天「降雨熱區」出爐 - 生活 一片便宜9元！好市多驚現喪屍潮 這商品搶瘋 - 生活 白鹿恐成穿心颱 颱風論壇：但有2個好消息 - 生活 白鹿颱風是否侵台 2大關鍵曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。