淡水綠山線日前已通車，新北市政府捷運工程局昨21日晚間舉辦首場淡水輕軌藍海線段的地方說明會，指淡水藍海線第二期通車後，遊客可由北捷淡水站轉乘輕軌至淡水漁人碼頭，中間老街段將仿香港叮叮車形式，中正路、中山路將採列車與道路車輛採共用行駛路徑的C路權，軌道將嵌入地面並與地面切齊，列車上端也不會架設架空電線，避免破壞老街與淡水河風貌。

(中時 )