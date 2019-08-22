國民黨總統參選人韓國瑜今（22）日透過直播說明能源政策，國政顧問團總召張善政、副總召杜紫軍、「核終戰神」黃士修均出席討論。談及核四議題，韓國瑜重申在「人民同意、安全無憂」兩個前提下，一定重啟核四，並當場簽名加入「重啟核四公投」連署。張善政也當場「打臉」經濟部！

張善政指出，台電到目前為止運出國的核四燃料棒，其實不到總數的一半，若明年韓國瑜當選，剩下的燃料棒，其實足以支持核四廠一號機的重啟。他批評，經濟部聲稱這些燃料棒運出去可以賣錢，非常理想化，燃料棒的設計跟反應爐的規格有關。

張善政抨擊，「我請問經濟部目前運出去的燃料棒，賣出去幾支了？根本一支都賣不出去！」因為這些都是客製化的、根本賣不掉，所以經濟部改口說是「托售、寄放」。張善政強調，核四重啟，這些燃料棒應重新運回台灣，供核四使用。

至於核廢料的處理，張善政說，大家關心核廢料最終該如何處理，但蔡政府上任後故意不處理，把台電這筆預算退回去、從此不碰！張善政說，韓上台後，他將會把核廢料送往法國，作精鍊、濃縮、固化的最終處理。

韓國瑜也提出五大能源主張，包含「重新檢討台灣能源發展的合理目標及策略」、「提高國家能源安全，減少跨區供電」、「逐年減少燃煤發電，降低空氣污染」、「推動產業轉型及節能，降低用電成長」、「遵守公投決定，落實以核養綠策略」。

(工商 )