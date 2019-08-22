台北市旅行商業同業公會主辦的秋季最大旅展「2019台灣國際旅遊展TITE」，將於8月23至26日在台北世貿一館展出，為拉抬淡季業績，國內各大知名旅行社，各國駐台觀光局單位、縣市政府、飯店民宿、美食伴手禮廠商等單位均在現場設攤並針對國人熱門旅遊景點，推薦黃金套裝行程及平價旅遊促銷方案。

北市旅行商業同業公會指出，此次總展出面積近600個展位，有超過250家觀光旅遊業者聯合參展。去（2018）年4天展期共計21.8萬人次入場參觀，今年秋季旅展預估可望吸引24萬人次觀展。

受到國內外政經情勢影響，今年下半赴海外旅遊市場較過去同期出現許多變數，不少參加本屆秋季旅展的業者為拉抬人氣並衝買氣，促銷折扣出手亦較過往同期更重。例如受「反送中」影響赴港旅遊市場跌８成，操作香港線的業者狂降盼回升，澳門更出現2999元套裝企圖搶「轉單」。

受美中貿易戰重創，11年首見人民幣下滑10%，秋季旅展中有大陸線業者以「入住五星酒店行程降8千元」訴求搶客。日韓貿易戰衝擊，韓幣狂跌創7年歷史新低，各家旅行社都有萬元有找的韓國團促銷，更有業者祭出「韓國釜山買一送一」搶單。

秋季旅展主辦單位並指出，本次秋季旅展還會出現的超廉行程還有：搭郵輪3999元、自由行6999元，『廉航流血價』飛越南334元、飛澳門899元、飛曼谷915元。首爾中秋團8988元(含稅)、布拉格跨年第二人減1.3萬元。此外，政府推秋冬旅遊補助，有國旅業者在旅展再加碼離島最高省4千。

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(工商 )