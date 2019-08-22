2019.08.22中天綜合台CH36《小明星大跟班》預告 明星們動手術 開刀房裡奇葩事多

中天綜合台《小明星大跟班》今（22日）晚將播出「藝人動刀手術 開刀房裡奇葩事多」，邀請潘若迪、小優、郭鐵人等藝人與專業醫師一起分享過去開刀經驗。其中何嘉文不解地問，醫生在開刀房裡放音樂是合理的嗎？憲哥馬上笑說：「我進開刀房，也跟醫生說就不要放音樂了吧！因為他在我準備睡著時放《新鴛鴦蝴蝶夢》……雖然是主唱的問題！」笑翻眾人。

而潘若迪與郭鐵人都有超害羞的開刀經歷，潘若迪對「導尿管」到現在還有陰影，他覺得當護理人員「刷」一聲、瞬間把尿管抽出來，像是差點連心臟都抽出來的感覺，憲哥忍不住笑回：「除非是真愛，不然不能碰，一定要死守界線。」

郭鐵人自曝曾受痔瘡困擾，但看診時竟然碰上3位實習生，盯著看他內診、做筆記，害他當場尷尬爆表，憲哥聽了則安慰他：「這可能是他花錢買票進來看的。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台週一至週五晚間10點《小明星大跟班》

(中時電子報)