在美國、日本獲得3個博士學位的許心華，最近回到台南故鄉出書，藉由自己的生命故事，拉近現代年輕人理解嬰兒潮世代的生活背景。取書名為《愛向我走來》，希望兩個世代之間以此互相理解。

70歲的許心華是戰後嬰兒潮出生的世代，經歷戰亂、戒嚴時期，她認為自己這一代都是為了賺錢工作，只要願意「勞力」就能買到房子與車子。

但現代的年輕人卻是為了生活在賺錢，工作壓力大，再怎麼努力也買不起房子，變成「勞心」，早上要喝咖啡，白天打手機遊戲。兩代生活方式的不同，當然與時代背景有關。

許心華在日本愛知學院修取心理學博士、在美國取得自然醫院與中醫學博士學位，回台灣到高雄醫學院任教。她在戒嚴時期創辦春陽雜誌，在沒有健保的年代，發動募款幫助身心障礙個案，擔任主管10年，完成當初發願慈善修行的心願。

許心華表示，她有很多教授朋友還不會用智慧手機，現代的年輕人剛好是嬰兒潮世代的兒孫輩，手機是他們的日常生活，兩代之間經常產生衝突。

心疼年輕人活在經濟不景氣的世代，每個人心理壓力大，許心華退出教學工作，全心投入憂鬱症研究20年，現任美國自然醫學研究院花精研究中心主任，她認為教育推廣比治療更重要。

(中時 )