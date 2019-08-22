已婚男星阿翔與「好哥們」謝忻車吻被逮，婚外情因此曝光，兩人出面道歉後遭經紀公司要求全面停工，然閉門反省不到3個月，阿翔早一步復工，甚至回歸兩人曾一起合作的《綜藝大集合》，謝忻則晚一步解除神隱狀態，爆瘦現身再度向翔嫂及大眾謝罪，然工作上的處境大不同，她退出《大集合》，如今現身也是為了公益活動主持工作，對此，兩性專家欣西亞認為謝忻昨天現身是為了看風向、試水溫，同時爆料經紀公司選擇「棄忻保翔」的兩大理由。

兩性專家欣西亞看了昨天謝忻的記者會，認為她整體充滿歉意且態度誠懇，相較於剛爆出偷腥阿翔時期，認為如今外界對她有了多一點的包容，民意更傾向謝忻這邊，然卻是阿翔回歸原節目，謝忻出局，因此認為大眾心中可能產生某個疑惑：「為何經紀公司會選擇『棄忻保翔』？」。

欣西亞認為公司之所以選擇「棄忻保翔」，有兩大理由，首先阿翔有老婆Grace支持，「連他老婆都願意原諒自家偷吃的男人了，觀眾自然也該重新接受」，觀眾接受阿翔回歸工作崗位，也等同幫助Grace，「不然家裡主要的生活費將從哪裡來？」。

二來是阿翔隸屬團體、有搭檔浩子，若經紀公司「下架」阿翔，勢必多少影響到浩子，加上在這次偷情事件中，浩子處處展現老實、善良特質，相信觀眾「不會忍心採取『連坐法』波及到這麼一個大好人」，直言妻子跟搭檔，「正好成為阿翔犯錯的庇護所」。

回頭看看女主角謝忻，單身的她「一人飽全家飽」，沒什麼牽一髮動全身的顧忌，又演藝圈太多證明偷吃腥夫能安全下莊的案例，因此經紀公司選擇先救阿翔，而如今從網路聲量看來，民眾多願意幫謝忻加油打氣，「推測距離復工之路已經不遠」。

(中時電子報)