正在進行中的世界羽球錦標賽周日結束後，換9月3日登場的中華台北羽球公開賽成為羽球好手角逐目標，為了讓球迷更貼近喜愛的選手，中華民國羽球協會邀請擅長Q版畫像的插畫家阿布（張椀晴）為8位男子選手繪製專屬Line貼圖，每組貼圖及代表文字都是選手們親自挑選，希望藉由貼圖的影響力，讓更多人為台灣羽球加油。

今年台北羽球公開賽剛好介於世錦賽與世界羽聯BWF超級1000等級的中國公開賽之間，台灣選手們無懼壓力與影響，不僅為了捍衛主場，更為了支持台灣羽球的球迷，展現自己最好的一面，呼籲球迷到台北小巨蛋為地主好手及台灣羽球加油。

男單好手周天成和王子維，男雙打李洋、王齊麟、盧敬堯、楊博涵、廖敏竣及蘇敬恆，在插畫家阿布巧手下化身Q版貼圖人物，阿布是一名罕見骨肉癌患者，她說在這罕見疾病的病房中，有些孩子在學校也是熱愛羽球運動，但生病後被迫放棄最愛的羽球，讓她深刻體會到只要好好活著，就有機會能完成更多未實現的夢想，因此中華羽協與羽球選手們決定將球迷們購買貼圖的收入，全數作為中華民國骨肉癌協會的服務經費，讓這些孩子有更完善的照顧。

羽協Line貼圖示意圖。(中華羽協提供)

(中時電子報)