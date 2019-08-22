美國總統川普今天抨擊汽車商，對他的提案不屑一顧，卻和加州簽訂更嚴格的碳排放協議。

川普政府打算放寬現行的碳排標準，加州卻針對汽車排放實施更嚴格的規定，甚至希望更進一步。

包括福特（Ford）、本田（Honda）、福斯（Volkswagen）在內，多家大型車廠上月和加州敲定協議，其他車廠也打算加入，觸怒了川普。

川普推文說：「我對政治正確的汽車公司（Automobile Companies）所提的提案，可讓消費者平均購車價格少3000美元以上，車子也會安全許多，引擎會跑得更順，對環境衝擊非常小！愚笨的主管們！」

他還提及福特和通用汽車（General Motors）的創辦人說，「看到現在汽車公司的主管願意花更多錢在沒那麼安全或沒那麼好的車子上，這樣的軟弱」，會讓他們在墳墓裡也「難以安息」。

他也指責加州想「讓他們捉襟見肘，到生意失敗的地步」。

(中央社)