陸客不來，觀光業恐陷裁員潮，不過蔡英文總統今天表示，雞蛋不能放在同一個籃子，也不能再走前朝的老路，不依賴單一國家旅客，台灣的觀光產業體質會更健康，「不要把這種說給就給、不給就不給的施捨，當作發展觀光的唯一途徑」，她說「陸客不來，我們靠自己」。

對台灣旅遊業因陸客限縮恐陷入寒冬，蔡英文今天在臉書問大家一個問題「如果有一堆雞蛋，你會全部放在同一個籃子裡，還是分散到不同的籃子？」她說，有「分散風險」觀念的人都知道，「雞蛋要放在不同的籃子」。台灣的觀光發展，就是朝這個方向努力，不走前朝的老路。

對媒體報導，說「陸客不來」影響台灣觀光業。蔡英文反駁，過去三年，努力開發更多元的客源，雖然中國旅客有些下滑，不過日本、韓國、歐美、新南向國家的旅客，全部大幅成長！去年來台旅客人次更突破1100萬！「我們的好成績，連有類似困擾的韓國都來台灣取經」。

她說，事實證明，不依賴單一國家旅客，台灣的觀光產業體質會更健康，有更長期穩定的獲益！「所以我希望特定媒體，不要把依賴中國這種說給就給、不給就不給的施捨，當作發展觀光的唯一途徑」。

蔡英文強調，「陸客不來，我們靠自己」。均衡客源、擴大內需、提高消費、協助中小型業者存續及轉型，就是一直努力的方向。蔡也提及前幾天和日本的人氣youtuber三原Japan合作，用美食宣傳台灣，用珍珠奶茶拚觀光，邀請日本朋友多來玩。「拚觀光，做就對了！」

(工商 )