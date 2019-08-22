通靈大師江嘉葉。(圖／江嘉葉提供)

麻衣和王泉仁婚變鬧了2年，日前被週刊爆料已離婚，且兒子將從王改姓「佐藤」，但王文洋透過集團公關表示，離婚和改姓一事都沒聽聞，也認為沒這件事，命理師江嘉葉通靈發現，金孫是成功的領導人，將來繼承家業後，可以更壯大事業版圖。

麻衣雖然和王泉仁不合，但與公公王文洋感情好，兩人互動和諧溫馨，王文洋不僅很照顧媳婦，也很疼孫子，而王文洋會這麼疼金孫的原因，有命理師指出因為他是王文洋過世的父親王永慶轉世投胎，但江嘉葉通靈後表示，其實他是王文洋的阿公王長庚轉世。

江嘉葉透露，王長庚因為早逝，沒有享受到兒子王永慶輝煌騰達時的榮耀和富豪物質生活，所以有所遺憾，現在才會轉世成麻衣的兒子，而他投胎到王家，不是單純享受富貴生活，更重要是要來壯大王家事業版圖，麻衣兒子散發貴氣，待人和善的他是成功型的領導人，雖然不能保證能把事業做多大，但江嘉葉表示，一定會比爸爸王泉仁和阿公王文洋好。

而他也會很孝順麻衣，麻衣為兒子的犧牲到老年會得到很大的回饋。至於麻衣和王泉仁的關係，江嘉葉也表示，兩人之後還是會為了兒子有所連繫。

(中時電子報)