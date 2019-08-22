蔡英文總統今天接見醫師公會代表指出，為改善醫師的勞動條件與執業環境，政府已規劃在《醫療法》中增訂專章，讓醫師的職災補償及退休制度等權益，都更有保障。《醫療事故預防及爭議處理法》，立法院也在積極推動中，期盼大家未來能繼續協助政府的政策。

蔡英文今天上午接見「中華民國醫師公會全國聯合會」致詞時表示，「中華民國醫師公會全國聯合會」的理監事及核心幹部們都是長期關心醫療政策的好朋友，不論在醫療制度的建立、醫療科技的發展，都是政府非常重要的夥伴，一起推動台灣的進步與發展。

她說，她每次出訪，都能深刻感受到台灣醫療服務對友邦國家帶來的影響及幫助，這些都要歸功於我們醫界的努力和支持。

她會與大家一起克服難關，特別是台灣正邁向「超高齡社會」，健康照護體系面臨新的挑戰，包括醫療糾紛增加、醫事人員的工時及待遇等，都是迫切需要解決的問題。

蔡英文表示，這幾年來，政府積極推動「分級醫療」及「雙向轉診」，希望透過醫療院所的分工合作提高服務效率，也避免醫療資源的浪費。另外，為改善醫師的勞動條件與執業環境，我們規劃在《醫療法》中增訂專章，《醫療事故預防及爭議處理法》，立法院也在積極推動中。

這些法制面的工作，她認為，這需要各界集思廣益，來做最好的規劃。她感謝醫師公會協助政府與醫界之間的溝通，提供許多寶貴的建議，並期盼大家未來能繼續協助政府的政策。

(工商 )