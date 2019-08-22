國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團今日將舉辦第一波國政直播，以能源政策為主題，顧問團總召張善政、副總召杜紫軍及成員黃士修將進行直播，與韓國瑜一起討論如何讓台灣有穩定且價格合理的能源供應。

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(中時電子報)