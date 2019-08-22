大政治大爆卦-無色覺醒》核四禁忌話題？ 民調過半想重啟 雙北同意比例最高 14:172019/08/22 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》核四禁忌話題? 民調過半想重啟 雙北同意比例最高 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團今日將舉辦第一波國政直播，以能源政策為主題，顧問團總召張善政、副總召杜紫軍及成員黃士修將進行直播，與韓國瑜一起討論如何讓台灣有穩定且價格合理的能源供應。 中天新聞 直播 (中時電子報) #韓國瑜 #2020大選 #核四 也許您會感興趣 推薦閱讀 怎麼形容跟韓國瑜的關係？胡幼偉妙回 15:292019/08/18 政治 談到韓國瑜與侯友宜 黃暐瀚哽咽 00:002019/08/20 政治 韓國瑜告急！黃暐瀚驚呼老天鵝 10:572019/08/20 政治 認同韓理念！台南韓友會自費架設大型廣告看板力挺 11:112019/08/20 政治 張善政：韓感謝美國軍售 跟蔡當選總統前訪美一樣道理 16:002019/08/20 政治 黃暐瀚示警 韓國瑜選情告急 00:032019/08/21 政治 韓國瑜 今赴美國商會演說 04:102019/08/21 財經要聞 酈英傑高調會韓 談訪美事宜 01:312019/08/21 政治要聞 換瑜？郭台銘別傻了！ 04:102019/08/21 時論廣場 適得其反！郭柯王拚結盟 韓、蔡差距反而最小 11:202019/08/22 政治 政治熱門新聞 「我該怎麼支持」 謝寒冰悲痛：韓國瑜別再假掰了 - 政治 名嘴驚爆：郭不用等換瑜了 因為「大的在後面」 - 政治 不團結代誌大條 最新民調韓首度跌破3成！ - 政治 追蹤器真相？宅神暴怒：橫屍遍野 - 政治 若韓國瑜明年當選 張善政：會處理廢料 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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