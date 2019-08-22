61歲、不識字劉姓婦人宣稱家中長輩投資土地眼光獨到，投資百萬每月獲利1成，美甲店老闆、越南籍高姓女員工、客人找親友集資，或拿出私房錢入股，最多1人投資2810萬元，經過1年，劉婦吸金近億元，全部被她花用殆盡，終至整起案件爆發。士林地檢署偵結，將劉婦、她的吳姓前夫，女兒、兒子和女婿等5人依詐欺罪提起公訴。

劉婦人平時在宮廟走動，吳姓先生擔任粗工，自小都沒唸過書，2016年5、6月間，在新北市汐止區某間美甲店，與越南籍高姓女子聊天，並稱家族中叔公輩的「董仔」很懂投資，每次買土地都能獲利，願意分享他的生財之道，如果投資3個月，保證獲利百分之30。

高等被害人剛開始半信半疑，先投資100萬，劉婦都能準時支付利息，連美甲店的客人，做指甲時聽聞後奔相走告，還找越南同鄉集資595萬。劉婦為了取信投資人，手戴勞力士手錶，開著進口VOLVO頂級休旅轎車，更有人將買菜存下來的私房錢拿來投資，損失981萬。

案發後，劉婦遭檢察官聲押獲准，她堅稱都是他1人所為，但投資人指稱，開會時兒子、女兒、女婿都在場，每次交付現金投資，都是兒女和他一起出現，證明劉婦一家人都在經營「老鼠會」，而兒女等人都說自己不知情，並以「幽靈答辯」企圖脫罪。

檢察官調查，劉婦聲稱自小家境清寒，一有錢就拿去買奢持品，詐騙得來的錢都花光，並沒有給任何親友，共有11人遭詐騙，總金額9886萬元，其中2人分別騙200萬、981萬，更拿出私房錢投資，就算投資血本無歸，也向檢察官說不願提告，只因擔心家人知道她做出蠢事，成為老鼠會當中「最後1隻老鼠」。士林地檢署日前偵結，依詐欺罪起訴劉婦和兒女、女婿以及事發後離婚的先生共5人。

(中時 )