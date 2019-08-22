彩迷期待已久的冰球賽季終於要來了，9月1日由歐洲最強的KHL(Kontinental Hockey League)率先點燃戰火。上季以秋風掃落葉之姿奪冠的莫斯科中央陸軍，開季前的戰力排行榜依舊獨佔鰲頭，本週筆者就帶各位了解這支俄羅斯豪門俱樂部...莫斯科中央陸軍旗下有籃球、足球、排球及冰球等球隊，其中冰球隊創立於1946年，1946年至1992年隸屬於蘇聯冠軍聯賽期間共贏得32座冠軍，包含1976賽季到1988賽季的13連霸。但蘇聯冠軍聯賽解散後，中央陸軍在俄羅斯超級聯盟(RSL)及KHL卻一冠難求，直到上個賽季才終於一償奪冠夙願。

進攻端方面，中央陸軍上季例行賽場均進球是聯盟第三的3.08球，中鋒格里戈連科（Mikhail Grigorenko）、左翼卡普里佐夫(Kirill Kaprizov)、右翼维伊(Linden Vey)是聯盟最具威脅性的前場組合，三人例行賽得分合計高達146分，而上季KHL例行賽有四成以上的球隊總得分不到146分。上季中央陸軍進攻端能攻城掠地，季外成功網羅维伊是主因之一，在拉杜洛夫(Alexander Radulov)2016賽季轉投蒙特婁加拿大人後，中央陸軍右翼的位置就一直苦尋不著適合的人選，而維伊上季成功活絡了球隊整體進攻，正好補上中央陸軍近年最軟的那一塊。

防守層面，陣中兩名門將堅若磐石的防守讓中央陸軍場均失球1.21球及完封20場皆為聯盟最佳。主力門將索羅金(Ilya Sorokin)例行賽出賽40場繳出11場完封，場均失球僅1.16球，其中決賽4戰不僅只失4球，還演出2場完封，其出色的表現也獲得決賽最有價值球員殊榮。替補門將喬漢森(Lars Johansson)例行賽出賽24場，場均失球也僅有1.15球，完封場次更高達9場，稱職地扮演索羅金的堅實後盾。

在一老一少的門神守護下，搭配前場穩健的進攻，中央陸軍上季毫無意外地以例行賽第一名晉級季後賽。到了季後賽戰場，除了西區決賽面對宿敵聖彼得堡SKA稍遇抵抗外，其他三輪皆是輕鬆過關。攤開上季中央陸軍的比賽，大部分場次在攻守兩端都能輾壓對手，例行賽及季後賽的「讓分玩法」過盤率分別高達5成6與5成8。本季中央陸軍主力陣容沒有太大變動，而聯盟另一強權聖彼得堡SKA主力古瑟夫(Nikita Gusev)遠走NHL，導致戰力大受影響，因此中央陸軍依舊是奪冠大熱門，本季鎖定這支歐陸強權的「讓分勝」，或許會有意外的收穫。

(中時電子報)