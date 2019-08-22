越南駐菲律賓前大使張朝楊表示，中國大陸最近派遣探勘船等船隻進入南沙群島萬安灘海域探勘石油，侵犯越南專屬經濟區和大陸棚，違反國際法，削弱越中兩國互信，使雙方關係受到嚴重影響。

越南「民智報」新聞網站今天報導，張朝楊（Truong Trieu Duong）表示，中國最近派遣探勘船進入萬安灘海域活動，還安排武裝船艦隊伍護航，顯示中方想要透過採取具有強制性的措施實現「九段線」主張，企圖逐漸獨占南海。

張朝楊表示，中國是聯合國安理會常任理事國，但是中方不顧1982年聯合國海洋法公約等國際法、國際仲裁法院在2016年所作有關南海的判決以及國際社會的抗議浪潮，仍然採取威脅區域和平的行動，明顯不符合中國對國際社會的責任。

張朝楊指出，中國一方面對「南海行為準則」（COC）磋商努力表示支持，另一方面卻持續採取侵犯南海周遭各國合法權益的強制性行為。中國此舉一定會對COC磋商進程帶來負面影響，使東南亞國家協會（ASEAN）各國更加重視達成COC的重要性；但是也會讓這些國家深感關切，擔憂中國所採取行為可能影響到COC磋商氣氛。

他分析，COC磋商時，各國間互信是最重要因素之一，一旦信任已經崩潰，談判進程將面臨風險。萬安灘事件可能成為東協未來對區域安全結構的核心作用與符合性的考驗。

張朝楊說，中國採取上述非法行為，違背越中兩國高層領導所達成有關建立兩國友好關係以及加強合作確保南海安全的承諾，使越中兩國在政治和安全等方面受到很嚴重的影響，削弱越南對中國的信任。一旦失去（兩國）政治互信，其他方面的互信也會跟著失去。

他說，中國派遣探勘船進入萬安灘活動以及過去以來在南海所採取的相關強勢作為，是挑戰越南的耐心。「我認為這是錯誤選擇，因為中國正在挑戰整個國際社會，而不只是越南」，中國在南海的強勢作為還影響到包括作為越南夥伴在內的許多國家，讓這些國家會更對越南表示支持。

中國7月初以來派遣探勘船「海洋地質8號」等船隻進入南沙群島最西側陸地淺灘萬安灘探勘石油。

越南將萬安灘稱為思政灘（Tu Chinh），聲稱依照1982年聯合國海洋法公約相關規定，萬安灘位於越南200海里專屬經濟區以內。

中國派遣探勘船進入萬安灘，越南緊急出動海警船與漁檢船阻擾，雙方對峙至今，越中關係陷入緊張局勢。

(中央社)