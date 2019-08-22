針對媒體報導我方中小學校長於暑假期間接受陸方邀請赴陸參加具有統戰性質的交流活動，教育部表示，支持兩岸以「對等互惠」原則進行交流，但行程不應有政治目的及政治性內容。

《自由時報》報導，「第五屆京台基礎教育校長峰會」7月10日在北京通州區舉辦，有兩岸中小學校長、師生代表共400餘人參加，台灣有百位中小學校長與會。通州區委副書記趙磊致詞時表示，這次峰會要貫徹習近平總書記「告台灣同胞書」40周年紀念會重要講話精神，秉持「兩岸一家親」理念。

對此，教育部說，過去已一再呼籲各級學校，兩岸教育交流不應受到任何不當的干擾以及涉及特定政治目的。不過此次前往大陸交流的是中小學校長，係屬縣市政府權責，依各縣市政府相關規範辦理。

教育部表示，去年6月及今年5月間多次函文重申提醒各級學校遵循現行兩岸法規及政策辦理教育交流活動，勿落入統戰陷阱。學校教師如以公假方式透過教育交流或文化之旅等形式，接受大陸地區機關構落地招待，學校應注意活動目的、辦理單位、行程安排與文宣資料等，不應有政治目的及政治性內容，以及有損我方之尊嚴與立場。

教育部也請學校強化自我監督及內控機制，保留完整的審核及交流紀錄等，以備教育部查核，確保兩岸正常有序之教育交流。此外，教育部另邀請陸委會代表於相關教育主管會議中宣導兩岸政策。

教育部後續將與陸委會等相關部會保持聯繫，掌握相關教育交流動態與案例，也將持續進行宣導，提醒學校及有關人員注意赴陸風險及可能涉及兩岸交流相關法令。

(中時 )