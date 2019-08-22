近期網壇最火紅的人物非俄羅斯小將麥維德夫(Daniil Medvedev)莫屬，八月份麥維德夫參加了華盛頓公開賽、加拿大大師賽以及辛辛那提大師賽三項賽事，全數闖進總決賽並在上周結束的辛辛那提大師賽奪得冠軍，三週狂賺2,200積分，使他從世界排名第10一舉躍升至第5名！

現年23歲的麥維德夫自2016年投入ATP職業賽事，生涯至今拿到過5個賽事的冠軍，分別是2018年的雪梨國際賽、溫斯頓-塞勒姆公開賽、日本公開賽、今年的索菲亞公開賽和上段提到的辛辛那提大師賽，眼尖的球迷有沒有發現這5項賽事全都是屬於硬地場地的比賽？俄羅斯出品的選手的確較擅長於硬地作戰，目前世界排名第9的俄羅斯選手克查諾夫(Karen Khachanov)也是如此。

在硬地球場的數據表現之中，麥維德夫在接發球以及抗壓性方面最為出色！其中2發接球得分率56.5%世界排名第2、破發點得分率(接球方)44.8%排名第3、搶七獲勝率75.0%排名第3、接發球局獲勝率29.2%排名第4。也許只看生硬數據還沒有感覺到麥維德夫在硬地有多厲害，筆者提供另一項資料給大家參考，當今世界球王喬科維奇(Novak Djokovic)今年到目前打了46場比賽只輸了7場，其中就有2場是敗給了麥維德夫。

美國網球公開賽將於8/26開打，外媒問到麥維德夫關於美網的目標，他謙虛地說若是可以進到八強他就很滿意了，事實上以麥維德夫近期的氣勢以及亮眼的接發球能力來看，別說八強了，就是一路闖進決賽相信大家都不會訝異！目前台灣運彩開出麥維德夫美網冠軍有9倍之高，值得喜歡運彩的朋友們投資。

(中時電子報)