行政院上午聽取衛福部報告「全民健保資料庫應用服務」，蘇揆肯定建置「醫療資訊雲端查詢系統」，讓醫師在診間就可調閱病患在其他醫療院所做過的醫療影像、檢驗報告，達到民眾、醫界與政府三贏。但在場接連有兩名記者表示，自己就醫的影像資料跨院無法調閱，衛福部次長何啟功只能尬尷表示，影像上傳是從去年1月1日開始，衛福部會去看看有沒有漏網之魚。

蘇揆聽取報告後表示，台灣高品質的醫療水準，以及健保提高民眾醫療可近性，深受世界各國肯定。今年CEOWORLD雜誌針對89個國家「總體健康照護指標」進行評比，台灣名列世界第一，顯見我國醫療衛生成就。全民健保實施24年來，大幅降低民眾就醫障礙，國人對於健保的滿意度也高達8成5以上。而健保資料庫長期累積國人去識別化後之就醫資料，更成為臺灣發展雲端技術、大數據分析及醫療人工智慧（AI）的最大優勢。

蘇揆也肯定，近年來健保署積極將資通訊技術導入健保管理應用，建置「醫療資訊雲端查詢系統」，讓醫師在診間就可調閱病患在其他醫療院所做過的醫療影像、檢驗報告，大大提升民眾就醫方便性與醫療品質，為病人就醫及用藥安全做了好的把關，同時也可避免國家醫療資源不必要的浪費，達到民眾、醫界與政府三贏。

蘇揆說，數位醫療既已是未來醫療發展的主流趨勢，而台灣又有難得的健保大數據，及堅強醫療資訊產業實力，請衛福部在符合相關法律規範與確保病患隱私的前提下，與科技部共同合作，積極透過公私協力模式，有效應用健康資料，帶動智慧醫療產業發展，提升國人健康福祉。

衛福部則說，「醫療資訊雲端查詢系統」自2014年起實施迄今成效極佳，已有超過86.6％的病人就醫時，醫師與藥師有利用本系統查詢；2014年至2018年，慢性病藥品用藥日數重疊率下降達50％以上，推估減少約3.7億元的藥費支出；另醫療院所於該系統上即可查詢到病人於他院執行過之CT、MRT等醫療影像，無須重複執行昂貴檢查，推估每年可節省約9.6億元。不過，在行政院會後記者會上，接連兩名記者以自身經驗表示，在不同醫院影像無法調閱查詢，必需重新檢查，何啟功只能說，健保署會馬上去了解，看看是技術性問題還是硬體問題，是否有漏網之魚。

(中時 )