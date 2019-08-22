國民黨總統參選人韓國瑜22日與國政顧問團開直播談「能源政策」，會後聯訪時，國政顧問團總召張善政表示，台電不是不能處理核廢料，而是蔡政府以不能處理欺騙民眾，將核廢料泛政治化的罪魁禍首就是蔡英文。「核終戰神」黃士修則認為柯P的「廢話說」，講好聽一點就是「理所當然的話」，換言之柯P也認同。

張善政表示，講核四的話，燃料棒以及核廢料是2個關鍵，台電發的新聞說，核四剩下的燃料棒不夠重啟一號機，到今年底為止，燃料棒剩864束，滿載的話，需要872束，張善政反問，864束跟872束，有差那麼一點嗎？他提到，第一次放進去一號機的燃料棒也不需要滿載，所以這才是個假議題。

其次，運出去的東西，當然可以拿回來，當初燃料棒雖然想賣掉，但這個跟反應爐的規格有關係，他問，擺在美國已經2批、3批了，請問賣掉了沒有？根本賣不掉。

張善政也說，在他任內，台電也報了一個預算案，核廢料要送到法國去作精煉，去做濃縮減量。但是這筆預算在他任內送到立法院以後，因為當時民進黨已經是過半，行政院送到立法院的所有意見，全部被打包退回，一個都不要，所以處理核廢料的預算案就此終結。

張善政強調直播所講的，核廢料不是不能處理，是蔡英文政府不願意處理，而且把這個不願處理，化妝成不能處理，來欺騙民眾。

張善政說，只要韓國瑜當選，他當時做到一半的編預算送到國外精煉處理濃縮，這個事情繼續做，核廢料不是問題，世界上台灣不是第一個用核能的國家，台灣也不是用最多的國家，為什麼只有台灣核廢料卡在這邊，好像不能處理，台灣人也不是最笨，是因為把它泛政治化了，而泛政治化的罪魁禍首就是蔡英文。

針對台北巿長柯文哲說重啟核四2個條件是廢話，「核終戰神」黃士修回應，柯市長說這個「安全無虞，跟人民同意」當然是廢話，如果安全有疑慮，我們擁核的也不會支持重啟。至於人民同意，本來就是一個民主社會的意志，所以確實這2點是廢話，但廢話講好聽點就是「理所當然的話」。

黃士修表示，既然是「理所當然」，代表柯巿長也認同這樣子的理念，所以他最近也要找時間，去北市府拜訪一下柯文哲，因為高雄巿長韓國瑜簽了「同意核四啟封商轉商轉發電」連署書，那台北巿長簽不簽？就讓這個「理所當然的廢話」去實現，讓它變成真實，這個就是全國人民期待的目標。

(中時 )