哈薩克歌手迪瑪希2017年參加大陸真人秀《歌手》爆紅，今年3月16日還被「LikeTCCAsia」评选为亚太区最帅100张面孔第14名，沒想到8月20日有粉絲指控迪玛希经纪公司和官方后援会2018年以「應援出專輯」名義，聯手騙走粉絲153万元人民幣。迪瑪希工作間今天（8月22日）下午1點發聲明否認。

據瞭解，粉絲「樂浪公主」在某爆料論壇發文，表示：「18年初被喜歡的歌手的官方後援會用專輯應援名義騙了，官後總共騙了153萬……不含以前卷的錢……官後和經紀公司都拒絕報J（案），會長已逃往國外」。

意即粉粉支持的歌手2019年6月要推出专辑，所以粉丝们响应官方后援會的号召，开使应援交钱，其中153万元被当时的会长捲走，但官方後援會管理位和经纪公司都不認帳，粉丝要求報案，卻被要求自行报案，只是每位粉絲個人被騙金額小，無法立案，因此，經紀公司及官方後援會都採取「不予理會」的冷處理方式，讓粉絲相當不滿，因而在社群平台踢爆此事。

雖然全篇文章都沒有指出是哪位歌手的官方後援會，但粉絲另外PO出的前任會長說明書，卻顯示他是迪瑪希官方後援會的會長，輿論開始發酵，迫使迪瑪希的經紀公司不得出面回應，透過官方微博「迪瑪希工作間」po出「嚴正聲明」，表示強烈譴責官方後援會會長騙了粉絲的事，也在粉絲爆料後，第一時間

配合後援會向有關司法部門採取報案等有效措施，透過法律途徑阻止損失擴大，但事件引發大量粉絲瀏覽及評論，對迪瑪希及經紀公司已造成影響。

聲明中也撇清與後援會的關係，表示後援會是自主營運，經紀公司派員工溝通，兩者獨立運行，並沒有碰觸後援會的活動及資金，這次的事件與迪瑪希或經紀公司無關。

(旺報 )