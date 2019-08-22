英超開季已踢完兩輪，只有利物浦與兵工廠2戰全勝，分別排在積分榜第一、二名，而根據賽程安排，兩隊本週日（8月25日）凌晨就要捉對廝殺，等於提前上演本季首齣榜首大戰戲碼。

「紅軍」利物浦上季1分之差飲恨，以破紀錄的97分高分仍未能取得首個英超冠軍，但在歐洲冠軍聯賽則一路高歌猛進，在淘汰賽更先後擊退拜仁、波圖、巴薩和熱刺，隊史第6次登頂歐洲之巔，僅次於13次冠軍的皇馬，和7次冠軍的AC米蘭。

利物浦本季的陣容沒有太大變動，主力球員基本上保留，只放走了替補門將米尼奧萊和左後衛莫雷諾，花了130萬鎊引進17歲的中後衛范登伯格和免費簽下前西漢姆聯的門將阿德里安。紅軍是今年夏天在轉會市場支出最少的英超球隊，但原班人馬在新賽季的表現如何呢？

紅軍開季已進行4場比賽，包括社區盾與曼城踢成1：1後PK戰落敗，以及歐洲超級盃與切爾西經過加時2：2不分高下最後PK戰險勝。觀察這4場比賽可以發現，上賽季在英超38輪僅僅丟掉22球的黃金防線，在這4場比賽卻場場失球，就連入圍金球獎3人決選名單的最強中衛范迪克，也在本季第一場比賽的社區盾上，中止了連續65場比賽沒被對手過人的紀錄。聯賽揭幕戰主場對諾里奇，先發門將阿利森在39分鐘時因為開球門球時滑倒導致小腿受傷退場，估計將缺席數週，阿德里安臨危受命，在歐洲超級盃撲出十二碼為球隊贏得冠軍固然可喜，但他上陣的3場比賽已失掉4球，上週對南安普敦之戰更上演送大禮的失誤。紅軍在英超2連勝的對手只是升班馬和上季的保級份子，卻都未能保住清白之身，防守上的失誤在面對「Big 6」球隊時，很可能是致命傷。

兵工廠上季排名第五，也差1分失去重返歐洲冠軍聯賽資格，今年夏天一直傳出在轉會市場上只有4000萬鎊資金可以運用，結果去年才從巴薩加入槍手掌管轉會事宜的足球總監桑列伊，運用他在足壇的人脈關係以及良好的談判技巧，利用租借和分期付款等槓桿方式，簽下總值高達1.38億鎊的6名球員，其中從聖艾蒂安收購的中衛薩利巴以租借方式續留原球隊一個賽季。從槍手的熱身賽以及開季2輪聯賽來看，從皇馬租借的中場丹尼.塞巴洛斯最快融入球隊，2：1勝班來之戰送出兩次助攻，表現讓球迷驚喜。破隊史最高轉會費紀錄7200萬鎊的象牙海岸邊鋒尼古拉斯佩佩，有閃電般速度和優秀的腳法，但暫時仍未能與鋒線兩大射手奧巴美揚和拉卡澤特擦出火花。從切爾西壓哨加盟的巴西中衛大衛路易斯，第二場聯賽對陣班來先發並踢滿全場，防守表現沒出太大問題，也偶而展現他精準的長傳功夫。除了新加盟的球員以外，總教練艾梅里也樂意起用新人，本土中場威爾洛克和邊鋒內爾森都是1999年出生的球員，兩人在前兩輪英超聯賽雙雙先發都有不錯的表現，將大大加強槍手的板凳深度。

紅軍近4個賽季對戰槍手保持不敗，拿下4勝4和的成績，上季在安菲爾德，憑著佛米諾的帽子戲法，以及薩拉和馬內各進1球，以5：1大勝兵工廠。利物浦上季主場戰績17勝2和，是英超唯一主場不敗球隊。從兩隊開季的表現來看，紅軍門將不穩導致防線鬆動，槍手頭重腳輕防守也有問題，估計兩隊都擋不住對手的進攻，「兩隊是否都進球」的「是」當屬首選、總分2.5球大也可一試，另推薦兵工廠1：2、2：2利物浦兩個正確比數。

(中時電子報)