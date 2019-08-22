新北社會安全網再進化！新北地檢署與新北市府合作，推出合作連繫平台，運用社會資源和網絡，提供緊急救援和安全保護、輔導保護等，來幫助犯罪被害人與更生人，助他們度過生活危機，並協助重建。

今年12歲的小良（化名）因係單親，父親忙於工作以負擔家庭經濟，因此由阿嬤隔代教養，小良遭到社區怪叔叔猥褻，社會局家防志工協助小良與家人向犯罪被害人保護協會求助，除了法律諮詢、心理諮商，也協助小良申請到犯罪被害人補償金度過家裡難關。

新北市副市長謝政達、社會局長張錦麗，22日與新北地檢檢察長朱兆民、主任檢察官陳孟黎舉行記者會，宣示平台成立。

新北地檢署檢察長朱兆民表示，被害人的需求相當多元，包含經濟、就業就學，或心理、醫療、復健等，為落實「加強犯罪被害人保護方案」，新北地檢署主動與市府合作，希望雙方建立「犯罪被害人保護業務聯繫平台」，相互整合網絡資源並互相提供支援，可說是率全國之先，也可視為社會安全網2.0版。

新北市副市長謝政達表示，非常感謝新北地檢署和犯保協會及更生保護會等一起建立合作聯繫平台，市長侯友宜也在今年6月17日正式成立「新北市好日子愛心大平台」，目的便是要整合社會各界的善心和資源，以挹注需要幫助的對象，像三峽普賢寺宗道法師，不僅捐贈3輛復康巴士，並預定要捐贈頂級救護車，聽到市府和地檢署等相關單位要成立合作平台，便立即響應捐出市值10萬元的物資，作為後續要幫助案家之用。

宗道法師表示，白米麵條罐頭等民生物資，都是十方信眾來，回向十方眾生去，一起支持新北市長侯友宜安居樂業的理念。

(中時 )