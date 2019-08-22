北市中正一警分局指出，司法院即將公布軍公教年改釋憲結果，相關團體23日在凱道周遭申請集會遊行，警方將在附近主要道路進行交通管制，希望往來人車注意、配合。
警方表示，23日交管自下午1時開始，路段包括：
一、衡陽路(不含)以南;公園路(不含)以西
二、愛國西路(不含)以北;桃源街(不含)以東】區域，准架設必要之安全阻材設施。
三、立法院周邊青島東路、中山南路(不含)至鎮江街(不含)。
四、鎮江街、青島東路(不含)至濟南路1段(不含)。
五、中山南路青島東路(不含)至濟南路1段(不含)間。
警方另將視集會活動及參加人數，臨時擴大管制範圍，屆時交管區域及時段均會有變化。提醒來往民眾，行經上述路段時，請配合減速慢行，並遵守員警之指揮疏導，確保行車安全與順暢，相關資訊可收聽警察廣播電台掌握。
此外，管制區域內各路線公車，由北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，詳情請查詢該處網站http：／／www.pto.gov.taipei／。
(中時 )
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