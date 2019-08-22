柯基驚恐表情逗笑上萬網友。（照片來源：Dcard）

男友P圖取笑女友。（照片來源：Dcard）

一名女網友遭男友指控「強暴」了她養的短腿柯基犬，男友更拿出「抓姦照」為證。結果真相揭曉，女網友是「強抱」了她的狗，但狗狗驚恐的表情實在太經典，笑翻上萬網友。

暱稱「我愛短腿柯基」的女網友，在社群媒體《Dcard》發表「強抱了我的狗..」一文。她表示自己一如往常的睡死到12點，中午起床後跟男友說一下她起床了，誰知男友竟回了以下訊息：

「男友：你知道你早上做了什麼嗎？

女網友：我做了什麼？不就睡覺嗎

男友：你強暴了molly （女網友養的狗）

女網友：啥？」

接著男友傳了一張照片，照片中女網友睡得很沉，懷中抱著短腿柯基molly。不過molly雙眼瞪大、表情超驚恐，真的很像被「強暴」！

這張照片笑翻上萬網友，網友們紛紛回應「是抱多緊XD 經典 根本表情包」、「牠一定很愛妳…才會忍住不咬給妳醒」、「好好笑 那臉真的在求救」、「其實比較像，抓姦現場，狗狗表示驚嚇！！！正宮來了」、「molly 心裡一定在想『你他ㄇ還不救我，是在拍三小！』」。

另有一署名《臺灣警察專科學校網友》留言：「小姐請跟我走一趟」。

(中時電子報)