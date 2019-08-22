本週高球賽事將有「加拿大太平洋女子公開賽」登場，這一次和前面幾次賽前評析最大差異之處，在於近年實力強勁的「韓」流好手們卻不常在此賽會封后。想買加拿大女子公開賽的彩迷，可以考慮包牌賠率較高的歐美裔球員！

加拿大公開賽近十年賽史中，韓籍選手奪冠紀錄為2017年的朴城炫，以及2014年的柳蕭然；當然，如果把韓裔紐西蘭籍的高寶璟於2012、2013、2015三度稱后併同計算，韓國女將仍掌握了一半的金盃。但放大到2000年之後的賽事史來看的話，韓將稱霸只再出現於2005年的李美娜，剩餘均由其他國籍好手輪獲冠軍殊榮。

在這項始於1973年的賽事中，初期冠軍榜都是美國好手的天下！其中JoAnne Carner與Brandie Burton曾兩度封后，Pat Bradley更有過三次稱霸，與前面介紹過的高寶璟並稱笑擁本賽事最多冠的兩名王者。說來有趣的是：1973年首屆賽會就由加拿大籍選手Jocelyne Bourassa登上王座，中間卻相隔長達45年，才在去年由也是加拿大籍的布魯姬.韓德森奪冠，令不少加國支持高球運動的民眾甚是興奮。

運彩目前開出的賠率中，仍以韓裔球員頗被看好，賽會官網同步有介紹的焦點球星高真榮(6.50倍)最低，朴城炫(10.00倍)則為第三；去年衛冕冠軍布魯姬.韓德森(15.00倍)竟然還排在第五。如果純就歷史數據拚高賠，那麼可以就賠率20.00倍以上的「非韓籍」球員作「包牌」投注；或者以大單加碼1.70倍的「其他球員」選項，兩種方法都有機會賺取一定金額獎金。

最後補充一個令人咋舌的小花絮：聽過「拳怕少壯」？用來形容職業運動實不為過！出身多倫多的加拿大選手Michelle Liu，以12歲9個月又6天之齡，創下參加加拿大太平洋女子公開賽最年輕選手的驚人紀錄，而她正以布魯姬.韓德森為追隨技術及職業成績的偶像，這回恰能同場競技，相信對她是極為難得的體驗。

(中時電子報)