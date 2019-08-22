無光害下的金門夜空，一片星光燦爛美景。（董森堡議員提供）

明天是「823炮戰」61周年，金門縣議員董森堡發起「金門無燈日」追思活動，並在個人臉書邀請當地民眾及商家參與，希望公部門也能思考透過活動的舉辦，提醒鄉親不忘當年宵禁、燈火管制的戰地歲月，深刻體會「和平無價、戰爭無情」的真諦。

董森堡表示，「823炮戰」軍民齊心、同島一命，最終贏得勝利。他提出「追思823、金門無燈日」的構想，來自於金門曾經40多年的軍管戒嚴，包括宵禁、軍法審判和燈火、入出境、電信、金融，乃至於電器、球類、汽油桶、相機等生活用品，樣樣都要登記和管制的年代，可讓年輕一代認識金門戰地政務以及823炮戰的時空背景。

董森堡強調，縣府和金防部舉辦的「823炮戰」紀念活動，除了既定的公祭之外，幾乎找不到任一項讓金門民眾有參與感、認同感，甚至印象深刻、令人感動的紀念活動，而無燈日的舉行，全島一片漆黑，其視覺效果及與歷史連結性必定讓全島居民難以忘懷，同時更可年年續辦，成為金門的代表性活動。

董森堡並指出，金門早年因燈火管制，無光害下星光燦爛無比，是許多離鄉遊子與駐軍弟兄們印象最深的戰地意象，無燈日還可延伸搭配星光講座與夜行軍活動的舉行，豐富823炮戰紀念活動的內容。

董森堡規畫的構想是民眾在8／23當晚08點23分，關掉家中的照明設備10鐘。再拍下關燈後的照片，上傳至facebook 或 instagram，並以hashtag 標註 ＃20190823金門無燈日，就有機會透過抽獎獲得金門國家公園管理處、金門戰地史蹟學會與金門潮間帶粉絲專頁提供文宣與出版品。

(中時 )