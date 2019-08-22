台語金曲歌后張秀卿出道多年，以一首《車站》站穩在歌壇的地位，日前推出新專輯跑通告時，讓她憶起當年到新加坡表演時，竟被畫像中一名「身材纖瘦、穿著旗袍」的年輕女子，一路「跟」回飯店。

根據《ETtoday》報導，張秀卿當時到新加坡工作返回飯店後，正把燈關掉入睡時，隱約看到一名身材纖瘦穿著旗袍的女子，原先假裝不在意翻身背對，未料對方竟拿出一把刀往背後猛刺，雖然沒有痛覺，卻叫不出聲音求助，直到在心中狂念佛號對方才消失，沒想到接著又見到一名穿旗袍的胖女子，滿臉兇狠的瞪著她，這讓她立刻要求經紀人換飯店，於是凌晨便連忙收好行李，立刻住到另一家飯店。

隔天和經紀人聊起前一晚的「驚魂記」，描述夢中女子的穿著時，則讓經紀人驚呼：「那是我們吃晚餐在餐廳看到畫像上的人」，當下讓張秀卿嚇得冷汗直流，至今回想起來仍心有餘悸。

(中時電子報)