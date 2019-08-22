網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網站）

據網路節目公布鴻海前董事長郭台銘陣營內部民調顯示，總統蔡英文不論是在藍綠對決下，或是三方對戰下，都領先郭台銘、台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜。不過有網友質疑這民調是反串嗎？為了拱郭出來的民調。

網路政論節目《新聞噹噹噹》在臉書官方網頁發文表示，郭台銘幕僚高虹安代替休假中的劉宥彤上節目，公布最新郭陣營內部民調，其民調結果如下：

蔡韓：蔡42.1% 韓34.5% 未表態23.4%。

蔡韓柯：蔡31.6% 韓29.1% 柯22.1% 未表態17.2%。

蔡韓郭：蔡33.5% 韓26.4% 郭25.8% 未表態14.3%。

蔡韓郭柯：蔡31.8% 韓26.6% 郭柯27.8% 未表態13.8%。

對於這個結果，批踢踢網友表示，「還太早，要等到區域立委告急。批韓大會就會舉辦了」、「郭內部民調怎麼沒有郭蔡」、「要那樣預測 也要做一個郭1vs1贏蔡的」、「看韓拜廟現場，要換韓的，只是韓黑集團期望」、「反串？拱郭出來，郭一定找柯，蔡的勝率從一對一機乎百分百變成可能五六十，原來還有反串要自己勝率降低的反串」！

(中時電子報)