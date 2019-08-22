由旅美設計師江孟芝設計的台鐵集集支線彩繪列車20日亮相後，卻因為石虎因特徵不明顯，被外界批為「更像花豹」。（圖/取自fun臺鐵FB）

石虎。（資料照 林務局提供）

集集支線彩繪列車「國立集集美術館」21日正式上路行駛，車廂以集集經濟作物「山蕉」的金黃色一體成型，並會有可愛石虎圖樣。然而不只石虎遭外界批評像花豹，現又爆出繪圖採用未取得版權的「康熙字典體」。觀光局表示，之後將會把石虎塗掉，字體部分則暫不會修改，觀光局也說，「全台灣多數人都是用作業系統字體，也都沒人主張版權問題」。

交通部觀光局、台鐵局、高鐵公司合作，耗資300萬元，推出「國立集集美術館」彩繪列車，該彩繪列車以代表集集香蕉的亮黃色作為主色設計，並融合了集集鐡道旅遊、在地產業、藝術文化三種元素設計而成，車廂也繪有石虎圖樣。觀光局長周永暉也驕傲表示，本次彩繪列車呈現多樣集集風貌，如同一座會移動的美術館。

然而該部彩繪觀光列車卻狀況百出，首先是車廂外體的石虎挨批像花豹，不只缺少眉心白線、耳背黑底三角白斑等特徵，設計師江夢芝表示，本次設計為可愛、藝術極簡風，導致石虎樣態不夠明確，承諾之後會將石虎塗掉再重新貼上。

今日該列車又被爆料，採用未取得版權的「康熙字典體」，該字體於2013年已被大陸企業買下，且不提供商業使用，卻被觀光局擅自使用。對此，觀光局日月潭國家風景區管理處副處長廖錫標表示，石虎確實會修正，但字體暫時不會更改。

廖錫標表示，該字體是由設計團隊使用，目前只是收到民眾提醒，並未有後續提告等狀況，他也說，全台灣多數人都會直接從電腦作業系統上使用隸書、楷書等字體，大家也都習慣這種模式，沒人主張版權問題。至於之後是否會更改字體，廖錫標則說還會再討論。

車廂以集集經濟作物「山蕉」的金黃色一體成型。（圖/取自fun臺鐵FB）

集集支線彩繪列車「國立集集美術館」20日在樹林火車站亮相，以集集特產「金蕉」亮黃色為主色，融入集集線歷史脈絡、香蕉趣味小知識、921地震新聞等設計，吸引鐵道迷朝聖。（許哲瑗攝）

(中時 )